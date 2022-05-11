Хельсинки, 12 мая, 2022, 01:51 — ИА Регнум. Позицию по возможному присоединению к военному Североатлантическому альянсу объявят в ближайшие несколько часов президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр страны Санна Марин. Об этом 11 мая сообщила газета Helsingin Sanomat.

НАТО

Уточняется, что совместная позиция президента и премьер-министра Финляндии, скорее всего, будет опубликована в пресс-релизе, так как премьер-министр Марин находится в Японии с официальным визитом. Ожидается, что позиция по НАТО будет обнародована в 10:00 по местному времени 12 мая.

Совместное заявление лидеров Финляндии станет первым официальным признаком подачи Финляндией заявки на вступление в Североатлантический альянс. По данным издания, парламентская группа «Центр», входящая в правительственную коалицию, собирается объявить о поддержке вступления Финляндии в НАТО.

Правящая Социал-демократическая партия, лидером которой является Марин, обнародует своё решение по вступлению страны в НАТО 14 мая.

Само решение о возможной подаче заявки на вступление в военный альянс президент и правительство примут 15 мая, а в понедельник, 16 мая, вопрос будет обсуждать парламент Финляндии. Затем страна официально сделает уведомление о готовности получить приглашение от НАТО стать одной из стран — членов организации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что такие скандинавские страны, как Норвегия, Дания и Исландия, работают над планом по поддержке вступления Швеции и Финляндии в ряды военного альянса.