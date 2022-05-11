Нью-Йорк, США, 12 мая, 2022, 01:32 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 11 мая снижением в рамках сохраняющегося «медвежьего» тренда. Больше других вновь потерял Nasdaq.

Agregator.pro Снижение

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 326,63 пункта (1,02%), до уровня 31 834,11 пункта. S& P 500 подешевел на 65,87 пункта (1,65%), до уровня 3935,18 пункта. Nasdaq к завершению дня опустился на 373,44 пункта (3,18%), до уровня 11 364,24 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $5,81 (5,82%), до уровня $105,57 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, рыночная капитализация компании Saudi Arabian Oil Co. обошла аналогичные показатели Apple Inc., сделав государственную энергетическую компанию Саудовской Аравии самой дорогой компанией мира.

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