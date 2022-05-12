Нью-Йорк, США, , 01:21 — REGNUM Россия выступает за прекращение любой военной активности на Корейском полуострове, заявила заместитель российского постпреда при ООН Анна Евстигнеева на заседании Совбеза организации.

Плакат КНДР

«Россия выступает против любой военной активности, которая ставит под угрозу безопасность Корейского полуострова и стран Северо-Восточной Азии», — заявила она.

Дипломат добавила, что проблемы в регионе должны решаться политическим и дипломатическим способом. По словам Евстигнеевой, это должно стать главной задачей для стабилизации обстановки на Корейском полуострове.

Она также отметила, что наращивание санкций против Северной Кореи может привести к гуманитарным проблемам в республике. При этом Евстигнеева подчеркнула, что шаги Пхеньяна по денуклеаризации были проигнорированы Совбезом ООН. Дипломат добавила, что КНДР вернулась к развитию своей ядерной программы в ответ на наращивание санкций со стороны СБ ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Япония и Южная Корея заявили о ракетных пусках со стороны Северной Кореи. Тем не менее официальных подтверждений этой информации со стороны Пхеньяна не поступало.