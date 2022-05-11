Абуджа, 12 мая, 2022, 01:07 — ИА Регнум. Не менее шестерых военнослужащих армии Нигерии погибли в результате нападения вооруженных боевиков в штате Тараба на северо-востоке страны, сообщает пресс-служба местной полиции.

ВС Нигерии

Сообщается, что военные выдвигались в район деревни Тати, чтобы отразить нападение бандитов на местных жителей. Однако по пути военнослужащие попали в засаду боевиков. В результате боя погибли шестеро военных, о потерях среди боевиков не сообщается.

В настоящее время в районе ведется антитеррористическая операция по поиску и ликвидации боевиков. Также сообщалось, что неизвестные бросили бомбу в штаб 6-й бригады армии Нигерии. Пострадавших не было.