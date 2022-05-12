Бамако, , 00:54 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан вызван на допрос к следственному судье в столицу Мали Бамако, 11 мая сообщило Agence France-Presse со ссылкой на свои источники.

Министр иностранных дел Франции Жан Ив Ле Дриан (сс) The Official CTBTO Photostream — 2019 Comprehensive Test-Ban Treaty Article XIV Conference

Должностное лицо, к которому был приглашен глава МИД специализируется на экономических и финансовых делах. Ле Дриана хотят видеть на допросе 20 июня. Журналисты уточняют, что его могли вызывать по делу, связанному с заключением контракта на изготовление малийских паспортов, подписанного с французской компанией, которая связанна с сыном министра.

При этом в МИД Франции не подтвердили указанную информацию и отметили, что никаких запросов со стороны Мали не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая малийские власти объявили, что разрывают с Францией договора об обороне, включающие проведение в республике операций «Бархан» и «Такуба».

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