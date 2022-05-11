Бамако, 12 мая, 2022, 00:54 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан вызван на допрос к следственному судье в столицу Мали Бамако, 11 мая сообщило Agence France-Presse со ссылкой на свои источники.

(сс) The Official CTBTO Photostream — 2019 Comprehensive Test-Ban Treaty Article XIV Conference Министр иностранных дел Франции Жан Ив Ле Дриан

Должностное лицо, к которому был приглашен глава МИД, специализируется на экономических и финансовых делах. Ле Дриана хотят видеть на допросе 20 июня. Журналисты уточняют, что его могли вызывать по делу, связанному с заключением контракта на изготовление малийских паспортов, подписанного с французской компанией, которая связана с сыном министра.

При этом в МИД Франции не подтвердили указанную информацию и отметили, что никаких запросов со стороны Мали не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая малийские власти объявили, что разрывают с Францией договоры об обороне, включающие проведение в республике операций «Бархан» и «Такуба».