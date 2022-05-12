Элиста, , 00:52 — REGNUM Очир Шургучеев назначен временно исполняющим обязанности председателя правительства Республики Калмыкия. Соответствующий указ подписал руководитель региона Бату Хасиков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Назначение Дарья Драй, ИА REGNUM

«Возложить на Шургучеева Очира Санджеевича, первого заместителя председателя правительства Республики Калмыкия — министра финансов Республики Калмыкия, временное исполнение обязанностей председателя правительства Республики Калмыкия», — сказано в документе.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Юрий Зайцев возглавил правительство Республики Калмыкия в октябре 2019 года. Указ был подписан руководителем региона Бату Хасиковым. 10 мая 2022 года президент России Владимир Путин назначил Зайцева временно исполняющим обязанности главы Республики Марий Эл.

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