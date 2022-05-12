Ташкент, , 00:47 — REGNUM Тела двух погибших в результате наводнений обнаружили на берегу реки в Сурхандарьинской области Узбекистана, сообщает пресс-служба МЧС республики.

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Сообщается, что погибшие находились в салоне автомобиля, который, вероятно, унесло течением во время стихийного бедствия. Других подробностей о произошедшем не приводилось. Отмечается, что МЧС Узбекистана продолжает предпринимать меры по ликвидации последствий прошедшего наводнения в стране.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев призвал правительство улучшить систему реагирования на чрезвычайные ситуации в стране. В частности, в марте и мае 2022 года в республике произошло около 15 серьезных наводнений и сходов оползней в семи регионах страны. В результате этих стихийных бедствий погибли девять человек, 450 голов скота, а также оказались повреждены 245 домов и 19 мостов.