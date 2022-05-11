Ростов-на-Дону, 12 мая, 2022, 00:47 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба приостановила закупку на возведение модульной школы в микрорайоне Суворовский в Ростове-на-Дону. Об этом сообщается на сайте госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM 12 мая.

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Причиной внеплановой проверки торгов стала жалоба, которую подал потенциальный участник электронного аукциона. Приобретение и установка быстровозводимого мобильного (модульного) здания начальной школы на 400 мест пока остаётся под вопросом из-за документации.

Согласно техническому заданию, внутренняя сторона используемых сэндвич-панелей должна быть украшена «цементно-магниевыми плитами с акриловым покрытием (ЦМП)». Однако сегодня вместо термина ЦМП используют СМЛ — стекломагнезитовый лист.

«В связи с тем, что термин ЦМП практически не применяется, выполнить требования заказчика невозможно. Считаем, что заказчик намеренно указал этот отделочный материал, чтобы ввести участников в заблуждение. Это способствует ограничению конкуренции», — указано в жалобе компании.

ФАС рассмотрит жалобу 13 мая.

ИА REGNUM сообщало, что стоимость модульной школы, которую возведут в микрорайоне Суворовский в Ростове-на-Дону, превысит 635 млн рублей.