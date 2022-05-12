Яунде, 12 мая 2022, 00:46 — REGNUM В центральной части Камеруна 11 мая разбился самолёт с 11 сотрудниками частной компании, обслуживающей трубопроводы. Об этом со ссылкой на министерство транспорта страны сообщает агентство Agence France-Presse (AFP).
По информации ведомства, вначале с самолётом была потеряна радиосвязь, позднее он был обнаружен в лесу неподалёку от города Нанга Эбоко. Чиновник, чьё имя не называется, заявил о начале спасательной операции.
Агентство получило комментарий высокопоставленного представителя авиационных властей страны, подтвердившего, что потерпевший крушение самолёт был зафрахтован компанией Cameroon Oil Transportation Company S. A., осуществляющей техническое обслуживание и ремонт трубопровода между Камеруном и Чадом. Данных о возможных жертвах в настоящее время ещё не поступало.
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