Яунде, 12 мая, 2022, 00:46 — ИА Регнум. В центральной части Камеруна 11 мая разбился самолёт с 11 сотрудниками частной компании, обслуживающей трубопроводы. Об этом со ссылкой на министерство транспорта страны сообщает агентство Agence France-Presse (AFP).

Bernal Saborio Легкомоторный самолет

По информации ведомства, вначале с самолётом была потеряна радиосвязь, позднее он был обнаружен в лесу неподалёку от города Нанга Эбоко. Чиновник, чьё имя не называется, заявил о начале спасательной операции.

источник AFP «Наши команды пытаются выяснить, возможно ли спасти людей».

Агентство получило комментарий высокопоставленного представителя авиационных властей страны, подтвердившего, что потерпевший крушение самолёт был зафрахтован компанией Cameroon Oil Transportation Company S. A., осуществляющей техническое обслуживание и ремонт трубопровода между Камеруном и Чадом. Данных о возможных жертвах в настоящее время ещё не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, в Боливии потерпел катастрофу вертолёт с 500 килограммами кокаина на борту.