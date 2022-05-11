Усть-Донецкий район, Ростовская область, 12 мая, 2022, 00:28 — ИА Регнум. Женщина с десятилетней девочкой пострадали в результате смертельного ДТП, случившегося в Ростовской области ранним утром 11 мая. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

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Сообщение о дорожном происшествии на участке автодороги Шахты — Раздорская в Усть-Донецком районе в полицию поступило около 5:00 мск. Водитель Hyundai Accent, предположительно, превысил скорость и при повороте выехал на встречную полосу, где столкнулся со встречным автомобилем LADA Granta. В результате ДТП водитель LADA Granta скончался на месте автокатастрофы, травмы получили его пассажиры — женщина 1964 года рождения и десятилетняя девочка. Пострадали также водитель Hyundai Accent и его пассажирка.

Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.