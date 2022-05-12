Азовский район, Ростовская область, , 00:22 — REGNUM В ходе специальной военной операции России на Украине погиб военнослужащий из Ростовской области. Даниил Колесников награждён орденом Мужества посмертно. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации Азовского района.

Орден Мужества Mil.ru

Орден Мужества вручили родителям участника спецоперации. Траурная церемония состоялась в селе Александровка (Азовский район), откуда родом военнослужащий. Награду семье погибшего передал военный комиссар Азова и Азовского района Александр Жуков.

Известно, что Даниил Колесников служил по контракту в 150-й мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова дивизии в Новочеркасске. Он погиб, когда перевозил раненых с поля боя.