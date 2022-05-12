Ростов-на-Дону, , 00:14 — REGNUM Гандбольный клуб «Ростов-Дон» одержал победу над тольяттинской «Ладой» в первом полуфинальном матче чемпионата России. Выездная для подопечных Томаша Хлавати игра состоялась в Тольятти 11 мая и завершилась со счётом 30:43, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донской команды.

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«Настраивались на то, чтобы дать бой «Ладе» с первых минут, и у нас это получилось. Удались и защита, и нападение, и те моменты, которые отрабатывали на тренировках. Да, не всё было гладко, но мы продолжаем работать. Сегодня девчонки выступили с «холодной» головой. Было много интересных передач и комбинаций, высокая скорость. Нужно отдать должное «Ладе»: не опускали руки, шли вперед и забивали голы», — отметила старший тренер «Ростов-Дона» Татьяна Березняк.

Впереди у ростовчанок ответный матч с «Ладой». Полуфинальная игра запланирована на 17 мая. Гандбольный поединок состоится на площадке Дворца спорта.