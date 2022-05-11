Москва, 12 мая, 2022, 00:08 — ИА Регнум. Военные учения, которые проводятся в Таджикистане, необходимы и полезны ввиду угроз, исходящих из Афганистана. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 мая заявил политолог Аслан Рубаев.

Mil.ru 201-я российская военная база в Таджикистане

«Военные учения — это всегда хорошо, тем более если они проводятся в потенциально горячих точках», — заявил эксперт.

Возрастающая и не утихающая угроза со стороны Афганистана, возглавляемого «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ — ИА REGNUM), несёт угрозу дестабилизации всему Среднеазиатскому региону, его военной, экономической и социальной инфраструктуре.

По мнению политолога, США могут использовать движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ — ИА REGNUM) в качестве оружия для дестабилизации региона и ослабления позиции России и Китая в регионе.

«В условиях проведения СВО на Украине США могут открыть второй фронт против России в Средней Азии. Поэтому такого рода учения необходимы», — подытожил Рубаев.

Напомним, что военнослужащие 201-й российской военной базы в Таджикистане провели учения с использованием БПЛА.