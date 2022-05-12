Подгорица, 12 мая 2022, 06:38 — REGNUM Первый албанец-глава правительства Черногории Дритан Абазович 11 мая высказался в поддержку проекта Open Balkan.

Дритан Абазович
Дритан Абазович
OSCE Parliamentary Assembly

Как сообщает косовское новостное агентство Klan Kosova, политик подчеркнул, что инициатива создана для шести государств, то есть предполагает участие Косово и наиболее выгодна именно последнему.

Напомним, в Приштине традиционно отказываются от присоединения к этому проекту, считая его инструментом реализации сербских ревизионистских амбиций и создания новой Югославии.

В проекте принимают участие Сербия, Северная Македония и Албания, его целью называют интеграцию рынков стран-региона Западные Балканы накануне вступления в ЕС.

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