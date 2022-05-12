Подгорица, , 06:38 — REGNUM Первый албанец-глава правительства Черногории Дритан Абазович 11 мая высказался в поддержку проекта Open Balkan.

Дритан Абазович OSCE Parliamentary Assembly

Как сообщает косовское новостное агентство Klan Kosova, политик подчеркнул, что инициатива создана для шести государств, то есть предполагает участие Косово и наиболее выгодна именно последнему.

Напомним, в Приштине традиционно отказываются от присоединения к этому проекту, считая его инструментом реализации сербских ревизионистских амбиций и создания новой Югославии.

В проекте принимают участие Сербия, Северная Македония и Албания, его целью называют интеграцию рынков стран-региона Западные Балканы накануне вступления в ЕС.

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