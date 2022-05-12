Скопье, 12 мая, 2022, 06:53 — ИА Регнум. В правительстве Северной Македонии 11 мая заявили, что закрытие украинского трубопровода не повлияет на газоснабжение страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ Украины

Отныне в Северную Македонию не поступает российский газ через территорию Украины, однако пресс-секретарь правительства Муамет Ходжа заявил, что опасения о возможной нехватке газа беспочвенны.

Украинская служба передачи газа ГТСОУ сообщила о невозможности продолжения работы компрессора в Новопскове в связи с действиями России и «вмешательством в технический процесс» в ЛНР.