В Скопье заявили, что не переживают из-за перекрытия газопровода Украиной
Скопье, 12 мая, 2022, 06:53 — ИА Регнум. В правительстве Северной Македонии 11 мая заявили, что закрытие украинского трубопровода не повлияет на газоснабжение страны.
Иван Шилов ИА REGNUM
Газ Украины
Отныне в Северную Македонию не поступает российский газ через территорию Украины, однако пресс-секретарь правительства Муамет Ходжа заявил, что опасения о возможной нехватке газа беспочвенны.
Украинская служба передачи газа ГТСОУ сообщила о невозможности продолжения работы компрессора в Новопскове в связи с действиями России и «вмешательством в технический процесс» в ЛНР.