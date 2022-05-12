Тирана, , 06:11 — REGNUM Число новорожденных в первом квартале 2022 года в Албании составило около 6 тыс., что на 4,2% меньше, чем в прошлом году. При этом количество смертей за тот же период составило 8 тыс. Таким образом, естественный прирост в этом квартале оказался отрицательным.

В отделе статистики рассказывают про смертность Ольга Демиденко © ИА REGNUM

Об этом сообщает албанское статистическое агентство Instat. Наибольшее число рождений зарегистрировано в Тиране, только в этом городе и Кукесе число родившихся еще превышает число умерших.

За период с 2017 года по 2020 год естественный прирост в стране сократился с 8 тысяч до 450 человек, в 2021 году он стал отрицательным. При этом еще в 2019 году естественный прирост превышал 6 тысяч человек. Таким образом, налицо крайне негативное влияние пандемии на демократическую ситуацию и число смертей.

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