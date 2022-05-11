Женева, Швейцария, 11 мая, 2022, 23:50 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зарегистрировано 675 952 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 1623 пациента с COVID-19. Об этом сообщает 11 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Согласно последним данным, за весь период с начала пандемии в мире выявлено уже516 476 402 носителя вируса, подтверждено 6 258 023 случая смерти от заболевания.

Днём ранее ВОЗ сообщала о 370 475 выявленных инфицированных и 882 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.