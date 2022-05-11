Ясиноватая, ДНР, 11 мая, 2022, 23:50 — ИА Регнум. Ряд городов ДНР вечером 11 мая подвергся обстрелам со стороны украинских вооружённых формирований, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

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В 16:15 мск украинские боевики обстреляли Петровский район Донецка со стороны населённого пункта Красногоровка: выпущено два снаряда калибра 122 мм.

Город Ясиноватая ВСУ обстреляли в 16:30 мск, в 16:35 мск и в 17:05 мск: в первом и третьем случаях боевики стреляли из БМ-21 «Град» — по пять ракет со стороны населённого пункта Авдеевка. Во втором случае из этой же точки по городу было выпущено четыре снаряда калибра 122 мм.

В 18:25 мск был обстрелян посёлок шахты имени Гагарина в Горловке: со стороны населённого пункта Новгородское выпущено четыре снаряда калибра 152 мм.

В 21:02 мск ВСУ обстреляли Червоногвардейский район города Макеевка: со стороны Авдеевки выпущено восемь снарядов калибра 122 мм.