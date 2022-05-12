Скопье, , 05:45 — REGNUM В парламенте Северной Македонии 11 мая едва удалось избежать потасовки.

Македония Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, перед голосованием по повестке дня слово было передано двум оппозиционным депутатам из партии ВМРО-ДПМНЕ. Оба отказались выйти на середину зала, чтобы зачитать свои обращения. После этого слова потребовал глава парламентской фракции ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство) Никола Мицевски, однако спикер Талят Джафери отказался дать ему слово.

Депутаты правящей партии и оппозиции покинули свои места и лишь настойчивые требования Джафери позволили вернуться к обсуждению повестки. Напомним, в 2018 году сторонники ВМРО-ДПМНЕ организовали массовую драку в парламенте и впустили в здание толпу агрессивных активистов, в результате пострадал лично Джафери. Агрессия была спровоцирована избранием албанца на пост спикера.

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