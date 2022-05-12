Скопье, 12 мая, 2022, 05:45 — ИА Регнум. В парламенте Северной Македонии 11 мая едва удалось избежать потасовки.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Македония

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, перед голосованием по повестке дня слово было передано двум оппозиционным депутатам из партии ВМРО-ДПМНЕ. Оба отказались выйти на середину зала, чтобы зачитать свои обращения. После этого слово потребовал глава парламентской фракции ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство) Никола Мицевски, однако спикер Талят Джафери отказался дать ему слово.

Депутаты правящей партии и оппозиции покинули свои места и лишь настойчивые требования Джафери позволили вернуться к обсуждению повестки. Напомним, в 2018 году сторонники ВМРО-ДПМНЕ организовали массовую драку в парламенте и впустили в здание толпу агрессивных активистов, в результате пострадал лично Джафери. Агрессия была спровоцирована избранием албанца на пост спикера.