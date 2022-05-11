Токио, 11 мая 2022, 23:47 — REGNUM Издательская компания Bandai Namco опубликовала очередной финансовый отчёт, в котором упомянула, что с момента релиза ролевой экшн-игры Elden Ring в мире продано уже более 13,4 млн её копий. Об этом 11 мая сообщает портал Comicbook.
Отмечается, что большая часть продаж пришлась на март 2022 года, в этот месяц было продано около 12 млн копий игры, что редакция издания назвала «ошеломляющей цифрой». Bandai Namco упомянула в документе, что планирует расширить бренд Elden Ring, но пока не сообщила о конкретных планах.
Напомним, разработкой Elden Ring, релиз которой состоялся 25 февраля 2022 года, занимается японская студия FromSoftware, также объявившая о намерении расширить франшизу «за пределы игр». Ранее ИА REGNUM сообщило, что известному спидраннеру (геймер, проходящий игры на скорость) удалось победить двух «боссов» игры Elden Ring с завязанными глазами.
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