Токио, 11 мая, 2022, 23:47 — ИА Регнум. Издательская компания Bandai Namco опубликовала очередной финансовый отчёт, в котором упомянула, что с момента релиза ролевой экшн-игры Elden Ring в мире продано уже более 13,4 млн её копий. Об этом 11 мая сообщает портал Comicbook.

Скриншот из игры Elden Ring Elden Ring

Отмечается, что большая часть продаж пришлась на март 2022 года, в этот месяц было продано около 12 млн копий игры, что редакция издания назвала «ошеломляющей цифрой». Bandai Namco упомянула в документе, что планирует расширить бренд Elden Ring, но пока не сообщила о конкретных планах.

Напомним, разработкой Elden Ring, релиз которой состоялся 25 февраля 2022 года, занимается японская студия FromSoftware, также объявившая о намерении расширить франшизу «за пределы игр». Ранее ИА REGNUM сообщило, что известному спидраннеру (геймер, проходящий игры на скорость) удалось победить двух «боссов» игры Elden Ring с завязанными глазами.