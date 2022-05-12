12 мая 2022 | Время чтения 3 мин

Ксаверий де Местр, , 01:12 — REGNUM Новость о том, что палата представителей США одобрила законопроект, позволяющий сотрудникам Конгресса организовывать профсоюзы, вызвала бурную реакцию американских интернет-пользователей.

Конгресс США Иван Шилов © ИА REGNUM

Речь идет о законопроекте, который спикер палаты представителей Нэнси Пелоси назвала «историческим» и который в ходе голосования набрал 217 против 202 голосов.

Нэнси Пелоси Gage Skidmore

Однако энтузиазм Пелоси разделили не все американцы, и некоторые недоверчиво выразили опасение по поводу объединения сотрудников в профсоюзы.

«Ни одному государственному служащему не должно быть позволено состоять в каком-либо профсоюзе. Я включаю в это утверждение государственные и местные органы власти. Только бизнес, платящий налоги, должен иметь сотрудников, состоящих в профсоюзе», — уверен michaelragland.

«Так что теперь наши конгрессмены хотят $100 в час… Еще 8 праздников...... и 3 месяца отпуска!!!» — негодует willcole1 001 488.

«Государственные служащие в первую очередь должны быть преданы правительству, которому они служат. Объединение в профсоюз раскалывает лояльность его членов между работодателями и профсоюзом. Очень опасна передача политической власти в руки руководителей профсоюза, которые не избираются народом. Просто посмотрите на политическую власть профсоюза учителей и спросите себя, нужна ли нам еще большая власть в руках неизбираемых людей, которые имеют сильное влияние на наше правительство?» — комментирует ljs2.

«Это всё, что нам нужно, еще один правительственный профсоюз. Профсоюзы были созданы для того, чтобы заставить корпорации делиться богатством, а также для улучшения условий труда. А не для организации, которая сама ничего не зарабатывает, а только отжимает чужие деньги. То же самое относится и к профсоюзам учителей… Этого не должно быть», — подчеркивает hypertech.

«Главной причиной для объединения в профсоюз будет то, что они не доверяют своим работодателям. Это многое говорит о нашем правительстве», — отмечает LeftCAforTX.

«Профсоюзы повышают стоимость всего, одновременно снижая производительность труда», — уверен realityisscary.

«Государственные служащие никогда не должны иметь возможности объединяться в профсоюзы, поскольку их работодатели просто перекладывают расходы на их зарплату и льготы на налогоплательщиков. У «босса» нет никакой доли в игре», — заявляет DWinMadison.

«Никому в правительстве на любом уровне не должно быть позволено бастовать, а профсоюзам не должно быть позволено навязывать себя во время переговоров о контрактах», — пишет my_2_sense.

«Ничто, связанное с органами управления государством, не должно быть объединено в профсоюз. Посмотрите на это с другой стороны, если услуги профсоюза необходимы госслужащим, то какое у нас на самом деле правительство?» — задает риторических вопрос yeahright775.

«Вот именно. Конгресс решил объединиться в профсоюз? Да что же у нас за правительство?!» — отвечает yeahright775.

«Сотрудники Конгресса объединились в профсоюз, чтобы получить больше долларов налогоплательщиков?» — недоумевает Fishnman272.

«Точно!!! Это просто демократы, продвигающие воровство денег налогоплательщиков для покупки голосов!!!» — восклицает AAFPEPTOE2.

Напомним, в США за последние полгода резко увеличилось количество работников, желающих вступить в профсоюз. Число новых петиций увеличилось на 57% на фоне того, как объединиться в профсоюз смогли сотрудники таких крупных американских компаний, как Starbucks и Amazon.

Профсоюз

Национальный совет по трудовым отношениям (NLRB) получил 1174 заявок на вступление в профсоюз в первой половине 2022 финансового года, с 1 октября по 31 марта. Для сравнения, в первой половине 2021 финансового года было зарегистрировано 748 таких заявок.

Если энтузиазм американских рабочих сохранится в течение всего года, то 2022 год покажет самый высокий годовой показатель как минимум за последние десять лет.

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