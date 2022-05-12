Белград, 12 мая, 2022, 06:47 — ИА Регнум. На избирательном пункте в Буяноваце, который принес кресло в Народной скупщине Сербии албанцу Шаипу Камбери, уже в третий раз за эту весну состоится голосование.

Здание Скупщины (парламента) Югославии

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, албанцы не получили место в Скупщине по итогам выборов 3 апреля, однако голосование в Буяноваце провели еще раз, поскольку в Буяновац 3 апреля приехало много сербов из Косово, что вызвало у албанского населения страх явки на выборы — были возможны столкновения. Неожиданно низкую явку албанцев на выборах в Сербии отметила докладчик европарламента по Косово Виола Таубадель фон Крамон.

Тем не менее лидер социалистической партии Ивица Дачич подал жалобу в ЦИК, из-за чего голосование повторится уже в третий раз.