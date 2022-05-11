Мурманск, 11 мая, 2022, 23:40 — ИА Регнум. На Украине в ходе спецоперации погиб военнослужащий из Мурманской области Денис Тимохин. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Дарья Антонова ИА REGNUM Гвоздики

«Наш земляк Денис Тимохин погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Он выполнял свой долг и защищал Родину. Его героизм мы никогда не забудем. Приношу глубочайшие соболезнования его маме, сёстрам, всем родным и близким. Светлая память», — написал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мурманский губернатор сообщил о гибели на Украине трех бойцов из Заполярья.