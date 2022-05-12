12 мая 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили доклад Всемирного банка, согласно которому цены на удобрения могут вырасти на 70%.

Тимур Кондратьев, , 01:13 — REGNUM Доклад Всемирного банка, согласно которому стоимость удобрений по итогам года может вырасти на 70% из-за перебоев с поставками из России, Белоруссии, а также продление экспортных ограничений со стороны Китая, вызвал обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 12 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Сельское хозяйство Иван Шилов (c) ИА REGNUM

«Супер. Ещё больше прибылей будет у России! А Европке и Америке следует затянуть пояса и переходить на перловку», — считает Олег Б.

Пояс Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Многие пользователи встретили эту новость с нескрываемой радостью. Граждане довольны тем, что безобразная антироссийская политика Запада принесёт справедливое наказание тем, кто вводил против России свои санкции.

«И это прекрасно. Увеличим профицит бюджета России!» — пишет Юлия Т.

Некоторые комментаторы отмечают, что вслед за ростом цен на удобрения стоит ожидать и резкого скачка цен на мировое продовольствие.

«Ещё и удобрения в цене вырастут. Значит, вообще всё продовольствие начнёт дорожать на Западе. Слава богу, что хотя бы эти вещи производятся в России. Благодаря российскому сельскому хозяйству нашей стране голод не грозит. Непонятно, что будут делать европейцы, когда еды будет становиться всё меньше и меньше. Из Южной Америки не навозишься. Это ещё больше увеличит цены на продовольствие», — указывает Александр В.

Часть людей считает, что предупреждения российских властей о пагубности санкционной политики были проигнорированы западными странами.

«Этот прогноз был еще в январе. Видимо, Запад так и не сделал выводы, решил затянуть петлю на шее своей экономики. Бог им судья», — написал Егор С.

«Российские власти на протяжении нескольких месяцев чуть ли не каждый день предупреждали европейцев, что их ждёт, если они не одумаются и не прекратят бездумно вводить санкции против нашей страны. Кто их слушал? В итоге Россия с чистой совестью может навариваться на идиотизме европейских политиков, променявших сытую жизнь на ублажение американского хозяина», — подметил Дмитрий У.

Ряд пользователей указывает на то, что рост цен на удобрения грозит европейским странам большими проблемами.

«Теперь в Европе не только производство остановится, но и весь сельскохозяйственный сектор! Может быть какая-нибудь Германия проживёт без удобрений из России, но та же Италия и другие не очень богатые страны ждёт, судя по всему, полный абзац!» — предрекает Мария У.

Производство минеральных удобрений Gov.ru

Нашлись и те, кто отмечают, что нельзя допустить роста цен на внутреннем рынке России, потому что Российская Федерация сама производит эти самые удобрения.

«Главное нам в России следить за местными барыгами, которые могут начать пересчитывать цены на товары по экспортному тарифу. Любят они этим промышлять. Потом цены сбить не удастся. Нельзя вновь наступать на эти грабли. Зарвавшихся барыг — на нары!» — требует Валентин Е.

Напомним, 11 мая на сайте Всемирного банка был опубликован доклад, согласно которому стоимость удобрений по итогам года может вырасти на 70% из-за перебоев с поставками из России, Белоруссии, а также продление экспортных ограничений со стороны Китая.