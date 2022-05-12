Москва, , 00:53 — REGNUM Ряд внешних угроз можно купировать размещением баз ВС РФ на территории Белоруссии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 мая заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

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«Чтобы купировать ряд угроз со стороны НАТО и некоторых стран ЕС, можно и нужно создать на территории Белоруссии ряд российских военных баз», — заявил эксперт.

По мнению политолога, служить в них смогли бы и белорусские военные.

«Нужно заключить с Белоруссией договор о сотрудничестве, наподобие того, что был заключен с Южной Осетией, в рамках которого ВС Белоруссии входят в состав единых Вооруженных сил и органов безопасности Союзного государства России и Белоруссии — по согласованию договаривающихся сторон», — подытожил Бредихин.