Смоленск, , 23:32 — REGNUM Десять грузовых железнодорожных вагонов сошли с рельсов в Смоленской области, сообщают 11 мая региональные экстренные службы.

Сход с рельсов Ludek

Авария произошла на Октябрьской железной дороге в Сычёвском районе Смоленской области. Семь из 10 сошедших вагонов опрокинулись.

Всего в железнодорожном составе было 52 вагона.

На место происшествия направлен аварийно-восстановительный поезд.

Причины и подробности аварии выясняются.

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