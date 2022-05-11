Смоленск, 11 мая 2022, 23:32 — REGNUM Десять грузовых железнодорожных вагонов сошли с рельсов в Смоленской области, сообщают 11 мая региональные экстренные службы.
Авария произошла на Октябрьской железной дороге в Сычёвском районе Смоленской области. Семь из 10 сошедших вагонов опрокинулись.
Всего в железнодорожном составе было 52 вагона.
На место происшествия направлен аварийно-восстановительный поезд.
Причины и подробности аварии выясняются.
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