Смоленск, 11 мая, 2022, 23:32 — ИА Регнум. Десять грузовых железнодорожных вагонов сошли с рельсов в Смоленской области, сообщают 11 мая региональные экстренные службы.

Ludek Сход с рельсов

Авария произошла на Октябрьской железной дороге в Сычёвском районе Смоленской области. Семь из 10 сошедших вагонов опрокинулись.

Всего в железнодорожном составе было 52 вагона.

На место происшествия направлен аварийно-восстановительный поезд.

Причины и подробности аварии выясняются.