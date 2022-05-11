Лос-Анджелес, США, , 23:30 — REGNUM Новый фильм «Токсичный мститель», который снимает режиссёр Мэйкон Блэр, получил в США «взрослый» возрастной рейтинг R (дети до 17 лет не допускаются на показы без родителей). Об этом 11 мая сообщает журнал The Hollywood Reporter.

Питер Динклэйдж в роли Тириона Ланнистера Цитата из т/с «Игра престолов». 2011. США, Великобритания

Организация Motion Picture Association сообщила, что приняла соответствующее решение из-за того, что в картине будут присутствовать «излишняя жестокость и кровь, ненормативная лексика, сексуальные отсылки и непродолжительные сцены обнажения». Таким образом, новый »Токсичный мститель» присоединится к «клубу» супергеройских фильмов с рейтингом R, в котором уже состоят картины «Логан», «Отряд самоубийц», «Дэдпул», «Хранители» и «Блэйд».

Отметим, что когда проект кинокомикса был анонсирован в 2010 году, его создатели заявили, что намерены снять «семейный комедийный боевик с рейтингом PG-13 (детям до 13 лет просмотр не рекомендуется)«. Главную роль в это картине исполнит звезда «Игры престолов» Питер Динклэйдж, в проекте также участвуют Элайджа Вуд, Джулия Дэвис, Тейлор Пейдж, Кевин Бейкон и Джейкоб Трамбле.

Напомним, сюжет картины расскажет о том, как страдающий от неизлечимой болезни «стереотипный слабак», который работает в оздоровительном клубе, решает ограбить свою компанию, чтобы получить деньги на лечение. Герой терпит неудачу, падает в яму с токсическими отходами и превращается в уродливого, но очень сильного монстра, после чего решает «творить добро и отомстить всем людям, которые его обидели».

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