«Почта Донбасса» выпустила марку, посвящённую Дню ДНР
Донецк, 11 мая, 2022, 23:30 — ИА Регнум. Марку, конверт и штемпель первого дня, посвящённые Дню ДНР, выпустила «Почта Донбасса», сообщает 11 мая телеграм-канал PRO_Республику.
Фото пресс-службы правительства Калужской области.
Флаг Донецкой Народной Республики от жителей Мариуполя передали 29 марта калужскому губернатору Владиславу Шапше
На марке № 284 «С Днём Республики!» расположен Государственный герб ДНР на фоне государственного флага республики. Тираж марки — 49 980 экземпляров.
Конверт первого дня № 194 «С Днём Донецкой Народной Республики!» выпущена тиражом 1200 экземпляров.