Приштина, , 23:34 — REGNUM Президент Косово Вьоса Османи 11 мая приняла участие в званом ужине, организованном главой палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси по случаю встречи лидеров стран-участниц Мюнхенской конференции по безопасности.

Нэнси Пелоси Paladin for Congress

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, стороны обсудили положение дел в Европе и на Балканах, а также указали на важность постоянной межатлантической коммуникации по гарантиям мира и стабильности.

А званом ужине также приняли участие глава Болгарии Кирил Петков, сенаторы Боб Менендез и Линдси Грэхем, член палаты представителей Грегори Микс и другие чиновники.

Читайте ранее в этом сюжете: Евросоюз просчитался с санкциями против России, считают во Франции