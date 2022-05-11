Вашингтон, , 23:19 — REGNUM США полностью готовы участвовать в восстановлении Украины, заявил 11 мая официальный представитель американского госдепа Нед Прайс.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это то, в чем мы абсолютно готовы принять участие», — сказал Прайс, отвечая на просьбу оценить планы Европейского инвестиционного банка восстановить разрушенное на территории Украины.

Украинские власти уже заявили, что оценивают экономический ущерб от российской военной спецоперации в $600 млрд и рассчитывают получить на это средства, замороженные в рамках санкций активы России.

Напомним, Вооруженные силы России, ДНР и ЛНР с 24 февраля проводят военную операцию по денацификации Украины.

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