Ростов-на-Дону, , 23:24 — REGNUM Командир батальона «Восток» (Донецкая Народная Республика) Александр Ходаковский обвинил сотрудников управления ГИБДД по Ростовской области в коррупции. В своём телеграм-канале он написал, что по пути в Донбасс инспекторы ДПС потребовали от водителя 5 тыс. рублей.

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«Везём ночники и радиостанции для войны, полстраны проехали, а родные ростовские гаишники содрали пятерочку за проезд на Самбеке. Можно было бы и подискутировать, но время поджимало — пришлось отдать» — пишет Ходаковский.

Комбат «Востока» отмечает, что пристальное внимание к его автомобилю со стороны полиции уже ранее уделялось.

«Кто-то может мне объяснить, что происходит в головах у народа? Кого мы породили? Понятно, что у них нет никаких оснований изымать груз или препятствовать проезду, но опыт уже имеется: меня перед спецоперацией три часа «шмонали» с понятыми, вдруг чего везу запретного, поломали весь график. У них хватает методов подпортить жизнь, но всё равно остаётся вопрос: как это понять, когда одни жизнь свою отдают, а другие при этом наживаются? Может, к нам их, да на передок для вразумления?» — задаётся он вопросами.

По информации донского управления МВД России, по данному факту уже назначена служебная проверка.

«При подтверждении информации, сотрудники понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения из органов внутренних дел», — ответили в донской полиции журналистам.

Выяснением обстоятельств случившегося займётся подразделение собственной безопасности донского управления МВД России.

ИА REGNUM уже сообщало том, что сотрудники МАПП «Куйбышево» не пропустили через границу груз, предназначенный для защитников Донбасса. На экспертизу, которая должна занять примерно месяц, были отправлены две бронеплиты в бронежилет, беспилотный летательный аппарат-фантом, православная икона и крышки ствольной коробки на автомат Калашникова. Всё это не является боевой техникой.

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