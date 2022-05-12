12 мая 2022 | Время чтения 3 мин

Джозеф Тёрнер, , 00:33 — REGNUM Новость о том, что президент США Джо Байден попросил Конгресс срочно выделить дополнительные $33 млрд на оказание военной, экономической и гуманитарной помощи Украине, вызвала негодование американских интернет-пользователей.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Джо Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Я призываю Конгресс незамедлительно принять законопроект о дополнительной помощи Украине и передать его мне на подпись в ближайшие несколько дней», — заявил Байден, обращаясь к Конгрессу США.

Президент пояснил, что в случае отказа США будут вынужденны приостановить помощь Киеву уже в середине мая.

При этом глава Белого дома к данному моменту почти исчерпал ресурсы, предоставленные ему двухпартийным большинством в Конгрессе для поддержки украинских боевиков.

Американцы выразили свое мнение под соответствующей публикацией Fox News, указав, что Белому дому следовало бы не вооружать чужие государства, а решить проблемы своей собственной страны.

«Итак, все началось с 1 миллиарда пару месяцев назад, дошло до 1,6 миллиарда в прошлом месяце, теперь они хотят где-то между 33 и 39,8 миллиарда. И я нигде в статье не вижу, чтобы кто-то требовал отчета о том, куда именно пойдут эти деньги, на что конкретно они пойдут, кто их выделит и кто конкретно их получит. Конечно, это большие деньги, за которые опять же платят налогоплательщики, поэтому я хочу знать конкретику. Пока что послужной список Белого дома в этих областях удручающий, и, насколько я знаю, эти деньги пойдут на строительство следующего особняка ФБР», — предполагает thechopper.

«Нет. Деньги нужны дома, очень нужны. Больше никаких иммигрантов или других стран, которые просто протягивают руки к нашим долларам. Мы не можем исправить то, что происходит там. Мы уже достаточно приняли на себя обязательств. Мы должны потратить деньги на защиту наших границ, заботу о гражданах США и наших военнослужащих!» — восклицает dee0622.

«Нет. Ни копейки для любой другой страны, пока у нас не будет контролируемой границы, здорового бюджета и отсутствия государственного долга», — подчеркивает FreedomProsperity.

«Как используются деньги, которые мы им отправляем? Вот в чём вопрос. До сих пор нет никакой отчетности за эти деньги. Мы передаем их Украине, а они используют их как хотят… или они идут только на оплату ракет и других военных вещей? Если бы мы подумали заранее, мы могли бы вернуть все военные миллиарды, которые мы оставили в Афганистане, и использовать их для передачи Украине», — грустит rockdude49.

Выход. Армия США. Афганистан Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Нуууу, мы знаем, что часть помощи, которую мы недавно отправили, была использована для выплаты зарплаты украинским государственным служащим, в число которых, я уверен, входил и Зеленский. Ограбление Америки продолжается…» — жалуется vbon.

«Нам бы следовало пополнить наш арсенал военного оружия, чтобы мы могли использовать его в случае необходимости. С нынешней администрацией такая необходимость, вероятно, возникнет», — предупреждает infantryman300.

»… кажется, что ему следовало бы попросить денег на охрану южной границы Соединенных Штатов Америки, в соответствии с клятвой, которую он дал и продолжает нарушать в качестве «президента», — сердится bowman02.

«Из-за того, что Байден разрушает нашу страну, нам необходимо чрезвычайное законодательство — законопроект о помощи Соединенным Штатам. Нам нужно защитить наши границы, депортировать нелегалов, нанять больше полиции, уволить прокуроров и судей, которые поддерживают преступников, и остановить дальнейшую инфляцию. Короче говоря, нам нужно республиканское большинство в Конгрессе и президент-консерватор», — просит SammyOcean.

«Нет. Неужели мы собираемся тратить триллионы на каждую страну, в которой сейчас происходит конфликт, который нам не нравится? Мы не сделали этого для Грузии или Чечни. Байден ввязался в это только потому, что это служит интересам США, но в какой-то момент это может нам навредить», — указывает Thalvor.