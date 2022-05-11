Вашингтон, 11 мая, 2022, 23:06 — ИА Регнум. США способны заместить украинское зерно на мировом продовольственном рынке, заявил 11 мая американский президент Джо Байден в ходе визита на ферму в штате Иллинойс.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

Он также заявил, что Украина лишилась возможностей экспортировать своё зерно.

По словам президента США, Украина попала в такое положение якобы из-за блокады черноморских портов российским ВМФ.

«Народ, мы в состоянии сделать так, чтобы американский сельскохозяйственный экспорт восполнил нехватку украинских поставок. На самом деле, за время первого года моего президентства американский аграрный экспорт побил все прошлые рекорды — 177 миллиардов долларов», — сказал Байден.

Также он заявил, что без украинской пшеницы «очень многие в Африке умрут от голода», добавив, что вооруженный конфликт не дает работать украинским земледельцам.

Напомним, Украина заблокировала свои морские порты минными заграждениями и не выпускает оттуда десятки иностранных судов, не соглашаясь на предложения России вывести эти корабли по гумкоридорам.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Украина производят 30% мирового объёма пшеницы и ячменя.