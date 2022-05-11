Вашингтон, , 23:06 — REGNUM Компания Google, в 2019 году заявившая об отказе от производства планшетных компьютеров, неожиданно представила в рамках выставки программного обеспечения Google I/O 2022 премиальное устройство Pixel Tablet под управлением ОС Android.

Планшет Kārlis Dambrāns

Ожидается, что релиз нового планшета Google состоится в 2023 году, пока IT-гигант не назвал точную дату старта его продаж. Старший вице-президент компании Рик Остерло сообщил, что Pixel Tablet будет оборудован процессорами Tensor, которые установлены во всех последних смартфонах Pixel. К сожалению, он ничего не сказал о том, какой дисплей получит устройство.

Автор статьи отметил, что на первый взгляд Pixel Tablet выглядит так, как будто с «умного» домашнего помощника Nest Hub сняли экран.

Напомним, в июне 2019 года Google объявила, что Pixel Slate станет последним её планшетом. Тогда компания пояснила, что планирует направить все свои ресурсы на разработку ноутбуков.

Читайте ранее в этом сюжете: Apple может оборудовать iPhone и Mac 2-нм процессорами уже в 2025 году