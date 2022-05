Финикс , США, , 22:59 — REGNUM Британский музыкант Моррисси (Стивен Патрик Моррисси) отыграл первый концерт в рамках своих гастролей по США, дебютировав с предстоящим синглом I Am Veronica, а также представил несколько редко исполняемых сольных композиций и треков The Smiths. Об этом 11 мая информирует портал NME.

Моррисси на сцене Скриншот YouTube

Выступая в Финиксе, ветеран инди-музыки представил новую песню — лид-сингл из его будущего сольного альбома The Bonfires Of The Teenagers. «Очень трудно поверить в эти нелепые времена, но мы собираемся выпустить новый сингл», — сказал Моррисси со сцены. «Мы надеемся, что он вам понравится, а если нет — вы должны умереть!».

Помимо сольного творчества музыкант также порадовал фанатов своим репертуаром времен группы The Smiths. Он исполнил I Know It’s Over впервые с 2013 года и Rubber Ring впервые с 2004 года, а на бис со сцены прозвучала песня Sweet And Tender Hooligan впервые с 2013 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Лиам Галлахер заявил, что культура отмены — для «рабов мейнстрима»

Читайте развитие сюжета: Бывший гитарист The Smiths рассказал, почему не общается с Моррисси