Мюнхен, Германия, , 22:58 — REGNUM Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, мюнхенская «Бавария» согласовала условия контракта с 24-летним фланговым атакующим защитником амстердамского «Аякса» и сборной Марокко Нуссаиром Мазрауи.

ФК Бавария Мюнхен

По информации источника, футболист в ближайшее время пройдет медицинское обследование перед переходом. Трансфер состоится в грядущее летнее трансферное окно, футболист перейдет в «Баварию» на правах свободного агента.

В текущем сезоне Нуссаир Мазрауи принял участие в 24-х турах нидерландской Эредивизи, в которых отметился пятью забитыми мячами и двумя результативными передачами. Также защитник получил две желтые карточки.

На данный момент трансферная стоимость Мазрауи, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 20 миллионов евро.