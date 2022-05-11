Сергей Гуркин, 11 мая 2022, 23:31 — REGNUM Насколько можно судить, у президента России были две основные причины назвать военные действия на территории Украины спецоперацией, а не войной.

Военная операция
Военная операция
Иван Шилов © ИА REGNUM

Во-первых, мы не воюем с народом Украины.

Во-вторых, уровень развития нашей страны и ее армии позволяют не проводить общую мобилизацию, решая задачу силами профессионалов.

Армия России
Армия России
Министерство обороны Российской Федерации

Оба аргумента логичны и могли бы быть действенны. Но — при одном условии. Которого до сих пор не сложилось.

Народ, граждане России, вопреки слову «спецоперация», должны понимать, что находятся на войне. И действовать соответственно.

Война, разумеется, ведется не против Украины. И войну, разумеется, начали не мы.

Реальное положение вещей описывалось много раз и едва ли нуждается в еще одном подробном пересказе. Конспективно: нас назначили едой, а мы с этим не согласились.

Управляющие Западом элиты сделали одну из ставок на превращение России в кормовую базу и медленно, но верно били — экономически, политически, ментально — по заданной цели.

Предложенной роли — дойной коровы без права голоса и со всё более скромной порцией пищи — Россия принять не могла.

На диалог в настоящем смысле этого слова Запад не шел.

Лидеры его истеблишмента, у 90% которых нет детей, прекрасно осознают, что они делают со своими странами и с миром, — но готовы делать и это, и большее, чтобы сохраниться у власти.

Продвижение ЛГБТ, миграционные кризисы, отказ от тепла и мяса, локальные и континентальные конфликты — спектр их действий широчайший, на любой вкус.

Диалог с ними оказался невозможным, угрозы не сработали, и надо было действовать.

Почему Украина? Потому что нельзя брать оторванную от России часть России и строить там военно-психиатрически заточенную на войну с Россией Антироссию.

Нельзя — и всё.

Не работают политические соглашения и экономические аргументы — значит, работают «Калибры».

Все эти прописи вполне очевидны для всех, но этого недостаточно.

Для того чтобы Россия могла выиграть войну, ее граждане должны понимать, что они на войне. И действовать соответствующе.

И тогда невозможны даже заявки на исполнение в Петербурге песен про поворот и марионетки.

И тогда невозможно продолжение миллионных трат на показ «европейского спорта».

И тогда невозможны «дружеские» визиты попсовых «звезд» сначала на русофобский фестиваль, а потом в эфир госканала (кто-нибудь сомневается, что он будет?).

Умеренность задачи не означает, что выполнять ее можно спустя рукава. Но на практике мы видим именно это.

Немалому количеству граждан, особенно в сфере «богемы» и среди «звезд», кажется, что никакой войны нет, а есть лишь спецоперация.

А спецоперация отличается от войны тем, что она — не обязательно про каждого лично. Она — где-то и про кого-то другого. А я тут, при своем корпоративе.

Некоторые из «звезд», конечно, пошли еще дальше. «Талантливые бизнесмены» рассуждают о смерти первого лица государства. «Журналисты» поют дифирамбы нацистам.

Фра Беато Анджелико. Поцелуй Иуды (фрагмент)
Фра Беато Анджелико. Поцелуй Иуды (фрагмент)

Но с этими как раз всё ясно. Предатели, безусловно, отвратительны в особенной степени. Когда предательство осуществляется из глупости и любви к себе любимому — тем более.

Но значительное число людей, в том числе и тех, кто на виду, совершают поступки не столь радикальные — но оттого не менее вредные.

Они-то и создают атмосферу, при которой все вроде бы осознают, что живут уже в новом мире, но действуют при этом так, словно всё еще находятся в старом.

А это — самый верный путь если не к поражению, то во всяком случае к радикальному удорожанию победы. Потому что те правила были написаны именно так, чтобы здесь никто не выигрывал.

В соответствии с теми правилами нужно сначала украсть деньги в России, потом привезти их на Запад, потом просить, чтобы не забрали, и быть готовым ругать родину любыми словами.

Деньги можно заменить на звания, титулы или премии — суть не изменится.

У России нет идеологического соперника, но идеологическое соперничество присутствует, а опасность идеологического поражения сохраняется.

Соперник нашей картины мира — тот симбиоз самодовольной глупости, тщеславия и жадности, плоды которого можно измерять хоть в дудях, хоть в макаревичах.

И противоядием всему этому должна быть ясность.

Слово «война» можно и не использовать. У него есть синонимы.

Но вещи должны быть названы своими настоящими именами. Желательно из высоких уст в прямом эфире.

И у действий должны быть последствия.

Про предателя должно быть сказано, что он предатель и что по эту сторону границы он больше не увидит ничего, кроме уголовного дела.

Джотто ди Бондоне. Иуда, получающий плату за предательство (фрагмент)
Джотто ди Бондоне. Иуда, получающий плату за предательство (фрагмент)

Про измену должно быть сказано, что это — измена, тягчайший и омерзительнейший из грехов.

Все должны услышать, что business as usual больше не будет. Ни в каком смысле этого слова.

Дело дошло до войны — назовите её боем, если хотите — и есть два варианта: или мы, или нас.

А некоторые из законов военного времени должны действовать и тогда, когда у нас идет спецоперация.