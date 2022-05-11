Москва, , 22:56 — REGNUM Инфляция в России по состоянию на 6 мая ускорилась до 17,77% в годовом выражении с 17,73% неделей ранее. Такие данные приводятся в новом обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».

Рубль Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее сегодня Росстат сообщил, рост потребительских цен в России за период с 30 апреля 6 мая замедлился до 0,12% с 0,21% неделей ранее, а за период с начала года цены выросли на 11,78%.

В Минэкономразвития отмечают, что сдерживающее влияние на инфляцию на отчётной неделе продолжало оказывать замедление роста цен на продовольственные товары (+0,18%) за счет снижения цен на плодоовощную продукцию, а также темпов роста цен на другие продукты питания.

Рост цен в секторе непродовольственных товаров составил 0,08%. При этом ускорилось снижение цен на электро- и бытовые приборы, строительные материалы и медикаменты. Также снизились цены на детскую одежду, продолжилось снижение цен на автомобильный бензин.

В сегменте регулируемых и туристических услуг цены выросли на 0,06% после снижения на 0,32% неделей ранее.

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