Москва, 12 мая, 2022, 00:44 — ИА Регнум. Государственная погранслужба Украины в лице её спикера Андрея Демченко заявила об отсутствии провокаций, перемещения техники или военнослужащих на границе с Приднестровьем.

Дмитрий Синица ИА REGNUM Приднестровье. Тирасполь

«Рядом с линией границы мы не фиксируем каких-то провокаций, перемещения техники или военнослужащих. В то же время в оперативно-служебной деятельности, как нами, так и другими структурами обороны страны, учитывается вся та информация, которая нагнетается вокруг Приднестровья, чтобы действовать на предупреждение, если вдруг это направление Приднестровья Россия все-таки попробует в какой-то момент использовать против Украины в развязанной ею войне», — цитирует украинского чиновника ИА Anna News.

Украина в конце февраля закрыла все пункты пропуска на границе с Приднестровьем. Осенью 2021 года Украина проводила массовые учения артиллерийских частей, и т.ч. систем РСЗО, на границе с ПМР.

Напомним, что в мае 2022 года в Приднестровье был осуществлен ряд терактов, нападений на воинские части и склады с боеприпасами в с. Колбасна. Президент ПМР Вадим Красносельский обвинил в совершении терактов спецслужбы Украины.