Лиссабон, , 22:53 — REGNUM 25-летний бразильский нападающий донецкого «Шахтера» Давид Нерес в грядущее летнее трансферное окно перейдет в португальскую «Бенфику». Об этом 11 мая сообщило издание Goal.

Футболисты «Аякса» Ajax.nl

По информации источника, сумма трансфера составит 15 миллионов евро. При этом профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Нереса в 20 миллионов евро, а соглашение бразильца с «Шахтером» рассчитано до 31 декабря 2026 года.

За «Шахтер» Давди Нерес выступает с 14 января 2022 года после перехода из амстердамского «Аякса» за 12 миллионов евро.

В текущем сезоне нидерландской Эредивизи 2021/22 Давид Нерес принял участие в пятнадцати турах, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.