Донецк, , 23:03 — REGNUM Выставка, приуроченная к Дню Республики, открылась в столице ДНР, сообщает 11 мая Донецкое агентство новостей.

Донецкий республиканский художественный музей Александр Ильин

Картины представлены в Донецком художественном музее «Арт-Донбасс». Рассказывая о них, директор учреждения Екатерина Калиниченко пояснила, что музей занимается просветительской работой, чтобы у жителей страны формировались патриотические чувства.

В экспозицию включены 13 картин — разных по технике и стилю. Здесь представлены полотна художников Александра Осина и Татьяны Костенко из Москвы, мастера Светланы Щиблевой из Санкт-Петербурга, а также донецких творцов Ивана Южанкова и Владислава Коровойченко.

Посетители увидят портреты первого главы ДНР Александра Захарченко, Героя ДНР Михаила Толстых (Гиви).

Напомним, День Республики в ДНР отмечается ежегодно 11 мая.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Калмыкии поздравил жителей ДНР с Днём республики