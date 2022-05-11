Белгородский район, Белгородская область, 11 мая, 2022, 22:55 — ИА Регнум. Шесть человек ранены, один погиб в результате обстрела со стороны Украины белгородского села Солохи, сообщил поздно вечером губернатор Вячеслав Гладков.

Yarnews.net Скорая помощь

Глава региона на 22:29 привёл данные областного министерства здравоохранения и опроверг информацию о двух погибших местных жителях.

«Федеральные телеграм-каналы пишут о ещё одном погибшем, 14-летнем мальчике. Сообщаю, что это не так. Мальчик жив и находится в областной больнице. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — заявил губернатор.

Жителей села вывезут в безопасное место под руководством главы района Владимира Перцева и начальника регионального МЧС Сергея Потапова.