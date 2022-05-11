Вулвергемптон, Великобритания, 11 мая, 2022, 22:49 — ИА Регнум. Как сообщает испанское издание Diario Sport, 20-летний центральный полузащитник каталонской «Барселоны» Николас Гонсалес входит в сферу трансферных интересов «Вулверхэмптона», выступающего в АПЛ.

«Барселона»

В текущем сезоне Николас Гонсалес принял участие в 27-ми турах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Суммарно на поле испанский полузащитник провел 1111 минут.

Текущее соглашение Гонсалеса с «сине-гранатовыми» рассчитано до 30 июня 2024 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает испанского полузащитника в 25 миллионов евро.