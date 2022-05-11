Москва, 11 мая, 2022, 22:48 — ИА Регнум. Украинские силовики подготовили к подрыву Кайдакский мост через Днепр и планируют обвинить в его разрушении наступающие Вооруженных силы России и ДНР, сообщил 11 мая на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Иван Шилов ИА REGNUM На Украине

На данный момент известно, что боевики из теробороны взимают деньги с мирных жителей за проезд по мосту в сторону ДНР.

«По имеющейся оперативной информации, на выезде из города Днепра через мост Кайдакский боевики батальонов территориальной обороны осуществляют пропуск гражданских лиц в направлении Донецкой Народной Республики и Харьковской области только за фиксированную плату, требуя неподъемные для большинства простых людей денежные средства в размере $200 с человека», — сказал Мизинцев.

Он подчеркнул, что достоверно установлено минирование моста и при подходе российских войск он будет взорван.

«Впоследствии, по уже отработанному сценарию, украинская сторона планирует цинично обвинить Вооруженные силы России в якобы неизбирательных ударах по жизненно важным объектам социальной инфраструктуры», — сказал Михаил Мизинцев.