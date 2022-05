Лондон, , 22:47 — REGNUM Британский рок-музыкант Лиам Галлахер поделился своими мыслями о культуре отмены, назвав тех, кто инициирует отмену человека, «рабами мейнстрима». Об этом музыкант рассказал в беседе с The 2 Johnies Podcast 11 мая.

Лиам Галлахер Скриншот с портала NME

Бывший фронтмен Oasis обсудил культуру отмены и заявил, что не верит в то, что человека и его интересы можно изъять из общества. «Что это за люди, которые отменяют других?», — задается вопросом Галлахер в интервью The 2 Johnnies Podcast. «Если только они не придут к тебе домой и не скажут, что ты отменен. Ты все равно будешь делать свое гребаное дело, они же не говорят за всех, верно?».

Он продолжил: «Люди, которые отменяют «кого-то», говорят только от имени этого «отмененного» мира, они не говорят за всех. Ты все еще можешь пойти и дать свой концерт, есть люди, которым понравится то, что ты хочешь сказать. Они гребенные неавантюрные, рабы мейнстрима».

Галлахер готовится выпустить свой третий сольный альбом C’mon, You Know 27 мая на лейбле Warner. Он уже представил синглы Everything’s Electric, Better Days и заглавной композицией альбома.

Читайте ранее в этом сюжете: Лиам Галлахер выпустил клип для нового сингла Better Days